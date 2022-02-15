Лондон, 15 февраля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Британская группа Foals выпустила клип на песню 2am. Ролик доступен на YouTube-канале коллектива с 15 февраля.

The Line Of Best Fit Группа Foals

Режиссёром видео выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо. Как отмечают сами музыканты, ролик был снят в январе 2022 года в Киеве (Украина).

ИА REGNUM напоминает, что премьера композиции 2am состоялась 10 февраля 2022 года. Трек войдёт в предстоящий альбом группы Life Is Yours.