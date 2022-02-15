Москва, 15 февраля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Великобритания имеет серьёзные интересы в Закавказье и пытается получить опору среди местных политических элит. Об этом коррреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Великобритания

«В Британии интересы к Закавказью очень-очень давние. Они такие же амбициозные, какие были к арабским странам. И давайте признаем, что конфликт, который в последнее время разгорается между Арменией и Азербайджаном, был разыгран не без британского влияния. Потому что Ильхам Алиев проводил постоянные консультации с Великобританией. В Закавказье есть элиты, которые находятся в каком-то долговом обязательстве перед британской короной. Вероятно, они купили какие-то политические должности. Среди этих элит огромное количество — в Азербайджане. Возможно, эти элиты есть сегодня и среди армянской управленческой команды», — сказал эксперт.