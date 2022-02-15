Москва, , 21:18 — REGNUM Исполнители Ани Лорак и Артём Качер представили клип на их совместную песню. Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube 15 февраля.

Ани Лорак Daniel Kruczynski

Клип на композицию «Материк» был опубликован 14 февраля 2022 года. За сутки его посмотрели более 355 тыс. человек, а более 7 тыс. из них поставили видео отметку «нравится».

ИА REGNUM напоминает, что трек «Материк» вошёл в альбом Качера под названием «Девочка не плачь». Премьера пластинки состоялась в январе 2022 года.

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