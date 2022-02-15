Москва, , 22:43 — REGNUM Российский рэпер Soda Luv (Владислав Терентюк) анонсировал совместную работу с американским исполнителем. Соответствующей информацией музыкант поделился в своём Telegram-канале 15 февраля.

Soda Luv Скриншот YouTube

Так, в ближайшее время Soda Luv представит трек, записанный при участии YN Jay (Джейлин Отер-Генри Кантрелл). Примечательно, что ранее другой российский рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) также анонсировал сотрудничество с американцем.

Напомним, что 14 декабря 2021 года Soda Luv выпустил новый альбом Roomination. Пластинка стала девятым выпущенным проектом исполнителя.

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