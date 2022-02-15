Лестер, Великобритания, 15 февраля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. 24-летний центральный полузащитник «Лестер Сити» и сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманс, по оценкам портала 90min, входит в сферу интересов пяти клубов, выступающих в Английской Премьер-лиге.

Кирилл Венедиктов Юри Тилеманс

Как сообщает источник, на Тилеманс претендуют «Манчестер Юнайтед», лондонские «Челси», «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал» и «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что Юри Тилеманс отказался продлевать контракт с «лисами». Текущее соглашение бельгийца с «Лестером» истекает 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги Юри Тилеманс принял участие в восемнадцати турах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В остальных турнирах бельгиец набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас в девяти матчах.

Тилеманс выступает за «Лестер» с 8 июля 2019 года после перехода из «Монако» за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.