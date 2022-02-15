Москва, 15 февраля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин встревожил своих поклонников. Он опубликовал фото с царапинами и ссадинами на лицев личном Instagram-аккаунте 15 февраля.

Скриншот с YouTube Даня Милохин

https://www.instagram.com/p/CaAQKI9q6Y_/

Подписчики блогера высказывают предположения, что произошло. Однако сам тиктокер пока никак не комментировал ситуацию.

По данным ряда телеграм-каналов, Милохин попал под колёса велосипеда в Москве. Блогера якобы сбил велосипедист, когда он выходил из своего автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Даня Милохин подарил голос одному из главных персонажей мультфильма «Mia and me: Легенда Сентопии». Вместе с ним в озвучке приняла участие певица MIA BOYKA.