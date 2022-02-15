Кардифф, Великобритания, 15 февраля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Британская панк-рок-группа IDLES, хип-хоп-исполнительница Little Simz (Симбиату Аджикаво) и альтернативный музыкант Father John Misty (Джошуа Тиллман) стали одними из хедлайнеров в лайн-апе музыкального фестиваля BBC Radio 6 Music Festival 2022. Об этом 15 февраля сообщил портал NME.

NME Фестиваль BBC RADIO 6

Ежегодное мероприятие пройдет на нескольких площадках в Кардиффе в период с 1 по 3 апреля и станет первым очным фестивалем 6 Music с 2020 года. В прошлом году из-за пандемии коронавируса фестиваль проводился только в цифровом формате.

https://twitter.com/BBC6Music/status/1493556506406670336

К IDLES, Little Simz и Father John Misty на 6 Music Festival 2022 присоединились Pixies, Wet Leg, Beabadoobee, Cat Power, Джонни Марр, Self Esteem, Khruangbin, Bloc Party, Люси Дакус, Sports Team и другие.