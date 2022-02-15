Лондон, , 20:57 — REGNUM Организация пекинской зимней Олимпиады по принципу «замкнутого контура», когда спортсмены не имеют контактов с местным населением, полностью себя оправдала. Об этом 15 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на публикацию в британской The Independent.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

Приезд на Игры более 15 тыс. участников и членов команд, а также международных чиновников не повлиял в худшую сторону на эпидемиологическую ситуацию в Пекине и прилегающих регионах Китая, считают британские журналисты. Они отмечают, что организаторами Олимпиады применена технология «олимпийского пузыря», который ограничивает передвижения спортсменов, позволяет не вводить карантин внутри круга участников. Через неделю после начала Игр среди спортсменов зафиксировано 490 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, но за пределы Олимпийской деревни болезнь не вышла. Жизнь в китайской столице идёт обычным порядком, а люди следят за ходом Игр по смартфону или телевизору.