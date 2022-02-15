Лос-Анджелес, США, 15 февраля, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Израильский мошенник Саймон Леваев (настоящее имя — Шимон Хают) планирует работать в Голливуде (США). Об этом 15 февраля пишет TMZ, ссылаясь на свой источник.

Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram Саймон Леваев

По словам инсайдера, Леваев уже подписал контракт с менеджером по работе с талантами. В дальнейшем он собирается написать книгу, сняться в шоу и вести подкаст о свиданиях.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года на Netflix вышел документальный фильм «Аферист из Tinder». В картине несколько женщин рассказывают о том, как они познакомились с Саймоном Леваевым в дейтинг-приложении, и как он обманул их на деньги.