Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Американский рэпер Майк Даймс вернулся с клипом на новую песню HOME. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнителя 15 февраля.

Майк Даймс Скриншот YouTube

В клипе артист демонстрирует свои музыкальные навыки на фоне автомобильной свалки. Основной темой работы стало стремление автора к лучшей жизни.

Ранее Майк Даймс анонсировал новый студийный альбом. Выход пластинки должен состояться в течение 2022 года.

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