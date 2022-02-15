Дамаск, , 20:54 — REGNUM Встреча российского министра обороны с сирийским президентом Башаром Асадом состоялась 15 февраля в Дамаске, сообщает Минобороны РФ. Глава ведомства побывал в столице Сирии по поручению президента РФ Владимира Путина.

Сергей Шойгу и Башар Асад Mil.ru

Участники встречи обсуждали «различные вопросы военно-технического сотрудничества» России и Сирии «в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов». Была поднята также тема гуманитарного содействия сирийцам со стороны России.

Добавим, что Шойгу в Сирии проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме, побывал на учениях ВМФ РФ в восточной части Средиземного моря. Также он посетил пункт материально-технического обслуживания ВМФ РФ в городе Тартус.

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