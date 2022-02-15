Москва, , 21:26 — REGNUM Россия нуждается в притоке мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил экономист Василий Колташов.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Достаточно взглянуть на сельское хозяйство, чтобы понять, что мигранты экономике России необходимы. Без них собрать возрастающий год от года урожай едва ли возможно. Развитие скотоводства, пищевой промышленности потребует привлечения мигрантов. Это касается и промышленности в отдаленных районах страны — туда граждане России ехать не спешат и эти рабочие места занимают мигранты. Главное, чтобы российская политика была направлена на то, чтобы проводить социально-культурную работу с мигрантами. И тут у нас колоссальный провал», — сказал Колташов.

В качестве примера экономист привел СССР, где подобных проблем не было. По мнению эксперта, те или иные проблемы с мигрантами кроются не в них самих, а в недостатках миграционной политики России.

Читайте ранее в этом сюжете: «Запретами ничего не решить» — мнение о ситуации с мигрантами