Бишкек, , 20:51 — REGNUM Киргизские грузоперевозчики жалуются, что их фуры проходят полный таможенный досмотр на границе с Казахстаном, несмотря на то, что Киргизия является членом Евразийского экономического союза. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на пресс-конференции сегодня, 15 февраля.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

По его словам, представители киргизских властей намерены поднять вопрос об этой проблеме на предстоящем заседании глав правительств стран-участниц ЕАЭС в Нур-Султане.

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«Главная тема, которую я намерен обсудить с коллегами — это свобода передвижения товаров. Нужно уже определиться, будет ли полноценно существовать экономический союз, действующий на принципах свободы перемещения товаров, денег и людей», — подчеркнул чиновник.

Также Жапаров отметил, что ранее власти Киргизии и Казахстана договаривались, что киргизстанские грузоперевозчики будут использовать навигационные пломбы при транзите через казахскую территорию.

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