Сплит, Хорватия, 15 февраля 2022, 21:03 — REGNUM Авианосец США «Гарри С. Трумэн» раньше срока покинул хорватский порт Сплит и территориальные воды Хорватии. Об этом 15 февраля сообщили хорватские СМИ.

Авианосец ВМС США Гарри Трумэн
Авианосец ВМС США Гарри Трумэн
U.S. Navy

Вместо того, чтобы уйти 15 февраля утром, авианосец вышел в плавание 14 февраля вечером, передает издание «Свободная Далмация». Около девяти часов вечера хорватский порт покинул норвежский фрегат, который сопровождает американский авианосец. Два часа спустя вслед на ним ушёл и «Гарри С. Трумэн».

Пока о причинах преждевременного ухода авианосца не сообщается. Хорватские СМИ не исключают, что такое решение могло быть обусловлено растущей напряженностью между США и Россией вокруг Украины.

Несколько тысяч членов экипажа американского авианосца и сопровождающих кораблей таким образом были вынуждены сократить свое пребывание в Хорватии на один день и отменить ранее запланированные обеды и ужины в Сплите и его окрестностях, пишет хорватское издание.

Напомним, что 14 февраля авианосец «Гарри С. Трумэн» посетил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Он отметил, что этот авианосец является «символом американской привязанности к НАТО и к защите наших общих ценностей — свободы и демократии».