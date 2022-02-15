Сплит, Хорватия, 15 февраля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Авианосец США «Гарри С. Трумэн» раньше срока покинул хорватский порт Сплит и территориальные воды Хорватии. Об этом 15 февраля сообщили хорватские СМИ.

U.S. Navy Авианосец ВМС США Гарри Трумэн

Вместо того, чтобы уйти 15 февраля утром, авианосец вышел в плавание 14 февраля вечером, передает издание «Свободная Далмация». Около девяти часов вечера хорватский порт покинул норвежский фрегат, который сопровождает американский авианосец. Два часа спустя вслед на ним ушёл и «Гарри С. Трумэн».

Пока о причинах преждевременного ухода авианосца не сообщается. Хорватские СМИ не исключают, что такое решение могло быть обусловлено растущей напряженностью между США и Россией вокруг Украины.

Несколько тысяч членов экипажа американского авианосца и сопровождающих кораблей, таким образом, были вынуждены сократить свое пребывание в Хорватии на один день и отменить ранее запланированные обеды и ужины в Сплите и его окрестностях, пишет хорватское издание.

Напомним, что 14 февраля авианосец «Гарри С. Трумэн» посетил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Он отметил, что этот авианосец является «символом американской привязанности к НАТО и к защите наших общих ценностей — свободы и демократии».