Чунцин, Китай, , 20:43 — REGNUM В китайском городе-мегаполисе центрального подчинения Чунцине, расположенном в юго-западной части страны, состоялись праздничные световые шоу, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений между КНР и Мексикой. Об этом 15 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что вечером десять главных знаковых зданий города окрасили в цвета мексиканского национального флага.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что в 2021 году объем взаимной торговли между двумя странами достиг показателя в 14 млрд юаней (около 2,2 млрд долларов), что более, чем на 6% в годовом исчислении выше, чем годом ранее. На непрерывный прогресс в области торговли, экономики, а также гуманитарных контактов обратила внимание директор Канцелярии города Чунцин по международным делам Ван Вэнь.

В составе мексиканской делегации отмечено присутствие бывших студентов, обучавшихся в вузах Чунцина.