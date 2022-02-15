Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Модель Джулия Фокс, бывшая девушка рэпера Канье Уэста (Йе) высказалась относительно их расставания. Об этом 15 февраля пишет Page Six.

Канье Уэст Скриншот YouTube

По данным СМИ, Фокс опубликовала пост в личном Instagram-аккаунте на тему разрыва отношений с рэпером, однако почти сразу его удалила. Модель опровергла информацию о том, что она плакала из-за расставания с Уэстом.

«У нас хорошие отношения с Канье», — заверила Фокс. «Он мне дорог, но это не была настоящая влюблённость. Господи, ребята, вы что думаете, что мне 12 лет?» — объяснила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слухи о расставании Канье Уэста и Джулии Фокс появились после того, как она удалила их совместные фото из соцсетей. Позже они подтвердили новость о своём разрыве.

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