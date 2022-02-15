Вашингтон, 15 февраля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Модель Джулия Фокс, бывшая девушка рэпера Канье Уэста (Йе) высказалась относительно их расставания. Об этом 15 февраля пишет Page Six.

Скриншот YouTube Канье Уэст

По данным СМИ, Фокс опубликовала пост в личном Instagram-аккаунте на тему разрыва отношений с рэпером, однако почти сразу его удалила. Модель опровергла информацию о том, что она плакала из-за расставания с Уэстом.

«У нас хорошие отношения с Канье», — заверила Фокс. «Он мне дорог, но это не была настоящая влюблённость. Господи, ребята, вы что думаете, что мне 12 лет?» — объяснила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слухи о расставании Канье Уэста и Джулии Фокс появились после того, как она удалила их совместные фото из соцсетей. Позже они подтвердили новость о своём разрыве.