Лондон, , 22:42 — REGNUM Британский исполнитель Fatboy Slim (Норман Квентин Кук) выступит в России. Информацию об этом сообщило издание «Афиша Daily» 15 февраля.

Концерт Free-Photos

13 мая 2022 года музыкант даст концерт в клубе A2 Green Concert в Санкт-Петербурге, а 14 мая 2022 года появится на сцене московского Adrenaline Stadium.

Напомним, что за свою карьеру Fatboy Slim представил пять студийных альбомов. Получил массовое признание благодаря авторскому сочетанию хип-хопа, рока и брейкбита.

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