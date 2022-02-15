Лондон, 15 февраля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Британский исполнитель Fatboy Slim (Норман Квентин Кук) выступит в России. Информацию об этом сообщило издание «Афиша Daily» 15 февраля.

Free-Photos Концерт

13 мая 2022 года музыкант даст концерт в клубе A2 Green Concert в Санкт-Петербурге, а 14 мая 2022 года появится на сцене московского Adrenaline Stadium.

Напомним, что за свою карьеру Fatboy Slim представил пять студийных альбомов. Получил массовое признание благодаря авторскому сочетанию хип-хопа, рока и брейкбита.