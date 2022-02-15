Белозёрский район, Курганская область, 15 февраля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В Курганской области, возвращаясь с митинга, погиб воин-афганец, попав в дорожно транспортное происшествие. Об этом сообщает районная газета «Боевое слово».

Газета «Боевое слово»

Уроженец села Нижнетобольное Белозерского района Олег Менщиков возвращался с митинга, где вместе с сослуживцами возложил цветы к мемориальной плите в память о воинах, не вернувшихся с войны.

«Олег награжден Орденом Красной звезды и медалью «За отвагу». Приносим соболезнования родным и близким Олега Юрьевича. Вечная память! Низкий поклон!», — говорится в некрологе.

По предварительной информации пресс-службы Госавтоинспекции по Курганской области, днём 15 февраля 2022 года на 35 километре федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» на территории Белозерского района произошло столкновение автомобилей. Местный житель 1968 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21 102, на нерегулируемом перекрёстке остановился для поворота и пропускал транспорт. В этот момент на его автомобиль наехал грузовик «Рено». ВАЗ отбросило на полосу встречного движения, где происходит столкновение с грузовым «КамАЗом». Водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водители грузовиков не пострадали.