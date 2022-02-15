15 февраля 2022 | Время чтения 11 мин

Свержение парламентского большинства в Черногории создало условия для переворота с целью захвата власти и контроля над парламентом, который, безусловно, поддержат те, кто терроризировал и грабил эту балканскую республику на протяжении 30 лет. Это классический акт политического предательства и коррупции, незамеченный в парламентской истории Черногории и даже за ее пределами.

Татьяна Стоянович, , 21:39 — REGNUM Парламент Черногории 4 февраля выразил недоверие правительству Здравко Кривокапича. Несколькими днями позже депутаты отправили в отставку и спикера парламента Алексу Бечича. Теперь всё внимание сфокусировано на лидере движения УРА Дритане Абазовиче, который инициировал голосование о доверии правительству в парламенте. Абазович утверждает, что у него есть решение для выхода страны из политического кризиса, и оно подразумевает создание правительства меньшинства, в котором он, по всей видимости, займет должность премьера. Очевидно, что для этого Абазович заручился поддержкой Запада.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

О политических ошибках Кривокапича в интервью ИА REGNUM рассуждает сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич Дарья Антонова © ИА REGNUM

ИА REGNUM: В Черногории правительство Здравко Кривокапича недавно было отправлено в отставку голосами оппозиции и движения УРА, входившего в правящую коалицию. Почему в Черногории произошла смена правительства всего через 14 месяцев работы?

Младжан Джорджевич: Здравко Кривокапич пришел в политику по предложению блаженно почившего митрополита Амфилохия. Основная причина заключалась в намерении режима Мило Джукановича отобрать имущество у Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории с помощью «Закона о свободе вероисповедания». Правительство профессора Кривокапича изменило этот закон сразу после выборов и таким образом защитило имущество СПЦ, что являлось одним из основных требований народа, который участвовал в крестных ходах в Черногории. Однако режим Мило Джукановича был побежден в первую очередь авторитетом митрополита Амфилохия. После его смерти баланс сил как в Черногории, так и в СПЦ был нарушен, и это сделало возможным тот сценарий, за развитием которого мы на днях имели возможность наблюдать.

Мило Джуканович Официальный сайт президента Черногории

Придя в политику без опыта, Кривокапич в самом начале столкнулся с многочисленными требованиями и интересами, на которые он реагировал не лучшим образом. Тем не менее ему удалось сформировать так называемое экспертное правительство, что, по существу, было вынужденным решением. Недовольная тем, что она не вошла в правительство, сильнейшая коалиция парламентского большинства — «Демократический фронт» — с первого же дня начала вставлять палки в колеса кабинету министров, пользуясь при этом поддержкой своих политических наставников из Сербии. Причиной тому является тот факт, что официальный Белград не смог усилить своё влияние и тем самым реализовать свои интересы в Черногории. В начале своего мандата премьер-министр Здравко Кривокапич публично заявил об этом, хоть и политически неуклюже.

Здравко Кривокапич Vlada Crne Gore / Government of Montenegro

Вторая причина смены правительства Черногории заключается в том, что Здравко Кривокапич не оправдал ожиданий международного сообщества. В первую очередь его упрекали в том, что он, будучи искренне верующим человеком, слишком сильно находился под влиянием СПЦ в Черногории. Особенно это обострилось во время интронизации нового митрополита Иоаникия. Хотя официально в сам обряд Запад не вмешивался, его представили косвенно дали понять, что было бы хорошо, если бы интронизация была перенесена или совсем отменена. Здравко Кривокапич проигнорировал эти «благонамеренные» предложения Запада и при поддержке полиции организовал церемонию возведения иерарха на престол.

Митрополит Иоанникий (сс) Saint-Petersburg Theological Academy

Третья причина заключается в том, что Здравко Кривокапич нанес сильный удар по контрабанде сигарет и наркотиков, а также по организованной преступности в целом. Речь идет о «бизнесе» в сотни миллионов евро. Преступность, связанная с политикой, была раковой опухолью, которая годами систематически разрушала черногорское общество. Это, пожалуй, самая важная причина, поскольку режимы Мило Джукановича и Александра Вучича сохраняют свою автократическую власть за счет своих полусекретных преступных связей. Руководствуясь своими преступными интересами, они с радостью помогают друг другу в таких действиях, как свержение правительства профессора Кривокапича.

Александр Вучич Официальный сайт президента Республики Сербия

Имейте в виду, что всего за несколько дней до свержения правительства глава этого путча Дритан Абазович, который вскоре возглавит правительство меньшинства при поддержке Мило Джукановича и его партии, посетил Белград, где он встретился с Вучичем и сербским патриархом Порфирием. Это свидетельствует о том, что правительство Кривокапича было свергнуто при содействии Джукановича, Вучича, западных посольств и, к сожалению, при благословении верхов СПЦ.

Патриарх Сербский Порфирий Информационная служба Сербской Православной Церкви

Четвертая причина заключается в том, что запущенная в Черногории программа экономических реформ под названием «Европа сейчас» начала приносить результаты — минимальная заработная плата увеличилась с 222 до 450 евро. Это беспокоило всех политических оппонентов, как в рядах оппозиции, так и в рядах правительства.

ИА REGNUM: Как Вы оцениваете результаты деятельности Здравко Кривокапича на посту премьер-министра и его правительства?

Младжан Джорджевич: Я оцениваю его работу положительно, так как он работал в условиях, когда все были против него. Прежде всего, хорошие результаты были достигнуты в экономической сфере. На политическом уровне, если бы партии, входившие в парламентское большинство, в первую очередь коалиция «Демократический фронт», не блокировали его работу, можно было бы сделать больше в плане достижения взаимного доверия и сотрудничества. Также я уверен, что можно было сделать больше, если бы не было организованного давления на международном уровне, даже со стороны некоторых членов правительства, например министра иностранных дел Джордже Радуловича, верного слуги Дритана Абазовича. Нельзя забывать и об упомянутых событиях, связанных с СПЦ в Черногории.

Джордже Радулович Министерство иностранных дел Греции

ИА REGNUM: Как так получилось, что Кривокапич за время своего пребывания у власти не успел подписать базовое соглашение с Сербской православной церковью, но в то же время Черногория успела присоединиться ко всем санкциям против России?

Младжан Джорджевич: Что было важно и что послужило поводом для крестных ходов, продолжавшихся несколько месяцев, так это закон о свободе вероисповедания. Вскоре после прихода к власти правительство Кривокапича внесло в парламент Черногории поправки к этому закону, выполнив тем самым основное требование протестующих.

С другой стороны, на неподписание базового соглашения, которое на самом деле имеет второстепенное значение по отношению к изменениям в законе, большое влияние оказало правительство в Белграде, в первую очередь через давление на патриархию. Понимая важность подписания базового соглашения, особенно в плане рейтинга правительства среди просербски настроенных избирателей, официальный Белград сделал всё, чтобы оно не было подписано. Конечно, обвиняя в этом премьер-министра Кривокапича через своих политических представителей в Черногории. Это была очень коварная и вероломная игра, в которой они использовали СПЦ и религиозные чувства народа в политических целях.

Это прозвучит странно, но тем не менее это факт — министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович в большинстве случаев не консультировался с премьер-министром по поводу санкций, и правительство не принимало решения по этому поводу. Всё это вылилось в то, что глава МИДа и премьер-министр не выходили друг с другом на связь более полугода. К сожалению, конституция и законодательство не позволяют премьер-министру сменить министра без голосования в парламенте. Предыдущая попытка премьер-министра сменить министра юстиции и назначить нового привела к тому, что в итоге правительство долго работало без министра юстиции…

Основная проблема, однако, заключается в том, что правительство с самого начала имело незначительное большинство в одного депутата (41 от правительства, 40 от оппозиции), и с самого начала было нестабильным и относительно легко шантажируемым.

ИА REGNUM: С Ваших слов создается впечатление, что Кривокапич пал жертвой обстоятельств, на которые он никак не мог повлиять. А как обстоят дела, например, со сменой министра правосудия Владимира Лепосавича и с принятием парламентом Черногории так называемой «резолюции о Сребренице»? Какова была роль Кривокапича в этих событиях?

Младжан Джорджевич: Кривокапич, конечно, небезгрешен. Лично я считаю ошибкой смену Лепосавича, но решение было продиктовано тем, какой выбор стоял перед Кривокапичем — либо сменить Лепосавича, либо уйти со всем правительством в отставку, так как, повторяю, оно держалось лишь на одном депутате, а УРА уже тогда начала шантажировать своих партнеров. Поэтому в определенной степени я могу понять его решение — он его принял исходя из соображений о том, что борьба против коррупции и экономическое спасение Черногории важнее.

Владимир Лепосавич Посольство США в Черногории

ИА REGNUM: Недавно парламент также отправил в отставку председателя парламента Алексу Бечича. Как это повлияет на политическую ситуацию в Черногории в будущем?

Младжан Джорджевич: Актом об увольнении председателя парламента УРА фактически предала парламентское большинство и тем самым аннулировала избирательную волю граждан Черногории от 30 августа 2020 года. Помимо вотума недоверия правительству, свержение парламентского большинства создало условия для переворота с целью захвата власти и контроля над парламентом, который, безусловно, поддержат те, кто терроризировал и грабил Черногорию на протяжении 30 лет. Это классический акт политического предательства и коррупции, незамеченный в парламентской истории Черногории и даже за ее пределами.

Алекса Бечич Парламент Черногории

ИА REGNUM: Означают ли все эти изменения, что Мило Джуканович действительно возвращается к власти в Черногории? На Ваш взгляд, дискредитируют ли последние события институт демократических выборов, если всего за полтора года после выборов можно полностью обойти и проигнорировать волю граждан?

Младжан Джорджевич: Абсолютно верно. Если кто-то побеждает на выборах в политической борьбе с ДПС и борьбе с преступностью, связанной с политикой, а затем создает коалиционное сотрудничество с той же ДПС, то о демократии или уважении к избирательному волеизъявлению граждан даже говорить не стоит. Наоборот, это самый обычный обман избирателей и злоупотребление их доверием. На это способны только политические обманщики и манипуляторы. Я надеюсь, что народ даст правильный ответ и на выборах рано или поздно отправит их туда, где им и место: на политическую свалку.

ИА REGNUM: В ближайшее время в Сербии состоятся президентские и парламентские выборы. Как Вы относитесь к этим выборам? Мы знаем, что Вы выступали за бойкот предыдущих парламентских выборов летом 2020 года.

Младжан Джорджевич: Движение «Освобождение» не будет участвовать в этих выборах, и мы давно объявили об этом. Мы считаем, что смены власти в Сербии на выборах не будет именно потому, что Сербией правит не политическая партия, а мафия — Сербская прогрессивная партия (СПС) Вучича, и это выявилось в последние годы, когда стали всплывать многочисленные скандалы и связи с организованной преступностью.

Мафию не победить на выборах, потому что мафия никогда не позволит себе организовать честное соревнование, в котором она может проиграть. И так с 2012 года, когда к власти пришла СПС. Тогда у нас были последние свободные и честные выборы.

С тех пор идет давление на избирателей, подкуп голосов, избиение активистов оппозиции, массовое использование государственных средств на предвыборные цели и, наконец, грубое воровство на выборах. Мафию можно сменить только на улицах, путем масштабного гражданского неповиновения.

Самое забавное, что Европа и США, рассказы которых обычно полны демократии, молчат о таких событиях на выборах в Сербии. Потому что им нужен их марионетка Вучич для того, чтобы обеспечить соучастие Сербии во всём, что они придумали в отношении так называемого Косово, Республики Сербской и Черногории.

Вот почему мы по-прежнему выступаем за бойкот, но понимаем, что большинство политических акторов в Сербии не разделяют нашу позицию. Мы считаем, что участие в выборах — это ошибка, и что это только придает легитимности украденным выборам и создает представление о демократии там, где ее нет. Но другие партии хотят попробовать. Мы не будем стоять у них на пути, если они действительно думают, что это средство борьбы с таким режимом. Хотя мы убеждены, что они не правы.

ИА REGNUM: СМИ пишут, что Вы лоббируете интересы кандидата в президенты от оппозиции Здравко Поноша в пользу своего кума Драгана Джиласа. Как Вы прокомментируете такие заявления?

Младжан Джорджевич: Что касается Драгана Джиласа, то в политическом смысле движение «Освобождение» не сотрудничает с его партией, мы идеологически совершенно разные по многим вопросам.

Что касается Здравко Поноша, то я знаю его как честного человека и искреннего патриота. Он был генералом сербской армии, воевал против НАТО в 1999 году, в то время как Вучич, пока на Сербию падали бомбы, решал свой жилищный вопрос, получив огромную квартиру в подарок от тогдашнего правительства.

Я считаю Поноша достойным кандидатом и именно поэтому, подчеркнув, что я по-прежнему считаю бойкот и гражданское неповиновение единственным решением, я сказал, что Понош — лучший из всех кандидатов, которых могла выбрать оппозиция. В нём я уверен — он не кандидат Вучича, вставленный в бюллетень, чтобы запутать и разделить избирателей.