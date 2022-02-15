Киев, , 20:33 — REGNUM Украинская исполнительница Margo (Маргарита Овсянникова) сообщила о том, что выходит замуж. Информацию об этом приводит издание StarHit 15 февраля.

Margo Скриншот с YouTube

Как стало известно, свадьба певицы состоится в ближайшее время. Имя избранника девушки остаётся в секрете.

Напомним, что Маргарита Овсянникова прославилась благодаря участию в шоу «Дом-2». В настоящее время девушка занимается музыкальной деятельностью под псевдонимом Margo.

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