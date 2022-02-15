Бишкек, , 20:27 — REGNUM Правительство Киргизии недовольно работой Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на пресс-конференции сегодня, 15 февраля.

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По словам высокопоставленного чиновника, киргизским властям не нравится то, как ЕАБР распределяет инвестиции между странами-участницами этого финансового института.

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«Евразийский банк развития выделяет лишь 1,5% финансирования Белоруссии, Армении и Таджикистану. А остальные 99% уходит на поддержание Казахстана и России», — пояснил глава кабинета министров.

Жапаров подчеркнул, что на запланированном на май заседании глав государств Евразийского экономического союза представители правительства Киргизии намерены потребовать равного распределения инвестиций ЕАБР между всеми странами-участницами, — «этот вопросы нами будет очень жестко ставиться».

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ИА REGNUM отмечает, что ЕАБР указывает иные данные по структуре текущего инвестиционного портфеля. На проекты в России приходится 39,1% инвестиций, в Казахстане — 36,1%, Белоруссии — 21,9%, Армении — 1,9%, Киргизии — 1,2%. Данные по доле Таджикистана на сайте отсутствуют. ЕАБР управляет средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 8,513 млрд долларов. Данная сумма сформирована из взносов стран-участниц. По данным ЕСФР, Россия внесла в фонд 7,5 млрд долларов, Казахстан — 1 млрд, Белоруссия — 10 млн, Армения, Киргизия и Таджикистан — по 1 млн долларов. Таким образом доля вложений в фонд по странам составляет: Россия — 88,1%, Казахстан — 11,74%, Белоруссия — 0,12%, Армения, Киргизия и Таджикистан — по 0,012%.