Москва, 15 февраля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Мосгорсуд удовлетворил требование компании «Джем» о блокировке песен группы «Руки Вверх». Информация об этом появилась в телеграм-канале Mash.

Скриншот с YouTube Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков

Компания «Джем», чьё дочернее предприятие J.S.P. Company ранее продюсировало «Руки Вверх», потребовала от Apple погасить лицензионные платежи, а также заблокировать треки коллектива. Суд удовлетворил требование на время разбирательства по делу о нарушении авторских прав, поэтому 26 песен могут пропасть из сервиса.

Ранее «Джем» уже подавала в суд на солиста «Руки Вверх» Сергея Жукова. Тогда компания отсудила у коллектива 1 млн рублей за исполнение его же композиций.