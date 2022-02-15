Нолинский район, , 20:18 — REGNUM Почти в течение месяца жители деревни Пуга живут практически без водоснабжения. Около 70 человек для ежедневных нужд вынуждены или растапливать снег, или ездить за водой в магазин, который расположен в 5 км от деревни, сообщает региональное отделение ОНФ (Общероссийского народного фронта).

Жители деревни Пуга получают воду из снега Пресс-служба отделения ОНФ в Кировской области

20 января на местной водонапорной башне сломался насос, после многочисленных жалобы были проведены ремонтные работы и лишь 2 февраля вода появилась.

«Но лишь формально — напор настолько слабый, что вода либо бежит маленькой струйкой, либо ее совсем нет. Потребуется несколько часов, а то и целый день, чтобы набрать хотя бы ведро», — отмечают активисты.

По словам жителей деревни, с 20 января подвоз воды в населенный пункт ни разу не осуществлялся, а местные власти рапортуют, что проблемы с водой нет — существуют две колонки.

«Одна колонка — под снегом, из другой — вода не бежит», — уверяют местные жители.

Активисты намерены не только добиться решения проблемы водоснабжения в деревне Пуга, но и перерасчета платы за воду за весь период ее отсутствия.

В правительстве Кировской области ИА REGNUM сообщили со ссылкой на главу сельского поселения Николая Бажина, что на местной водонапорной станции после поломки был установлен новый мощный насос. Одновременно велась замена нескольких участков труб, на которых были обнаружены дефекты. Полностью водопроводные сети в селе будут заменены весной текущего года.