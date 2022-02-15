Оксана Переможенко, 15 февраля 2022, 20:44 — REGNUM Во Львове для учеников 9−11 классов ежедневно будут проводиться занятия по стрельбе. Об этом сообщает пресс-центр Управления образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.
«На базе определенных учебных заведений ежедневно будут проводить обучение стрельбе, чтобы дети из всех школ получили базовые навыки», — приводит сообщение информационное агентство 112.ua.
Уточняется, что на занятиях учеников старших классов будут обучать безопасному обращению с оружием, а также основам практической стрельбы. В частности, будут проводиться соответствующие инструктажи по технике безопасности, а также подростков обеспечат всем необходимым оборудованием.
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Новость обсудили в телеграм-канале 112.ua.
«А с кем они будут воевать?» — недоумевает Павел Х.
«Чтоб дети сами себя перестреляли? Мало им несчастных случаев среди военных???» — отреагировала Ilona J.
«Раньше это называлось НВП. И были прям двухнедельные выезды в полевые условия», — пишет Vitold.
«Тю, в СССР всех учили…» — отметила Olga K.
«Опыт Советов переняли», — добавил 76 158.
«А что было плохого, что в советских школах учили стрелять и обращаться с оружием? Вот прожили почти 70 лет мирно! Знали, что автомат у детей должен быть только игрушечный…» — ответила ему JulieTezz.
«Нужно каждому по схрону. Это намного важней. Поверьте», — шутит Сергей.
«Зеюнген…» — с сарказмом написал Artur W., намекая на аналогию с гитлерюгендом.
«Боюсь спросить, из чего стрелять будут учить?! Может, сразу из «Джевелинов»?!» — смеется Рома.
«И раздадут автоматы каждому с собой. Американское посольство охранять», — пишет bronko.
«Может, лучше научили [бы] думать…» — добавил Сергей.
«Лучше бы их писать и грамотно формулировать свои мысли научили», — прокомментировал Денис П.
«Дебилы конченые. Там и так детей растят в ненависти ко всему, ещё и это?» — не выдержала Ника.
«Хорошее пополнение, умеющее стрелять, для бандитских группировок», — добавил ELK90.
«Батько наш Бандера» уже выучили, теперь переходят к азам военного дела. Будет бандеровец в каждой хате», — не без сарказма написала JulieTezz.
«Детей надо учить любить жизнь, землю, природу, всё окружение. Оружие несёт смерть», — подытожила Татьяна.
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