Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Команда Instagram анонсировала обновление в приложении. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте сервиса.

Instagram

https://twitter.com/instagram/status/1493319660078460928

В Instagram добавили возможность ставить лайк на Истории пользователей без отправки уведомления в Direct. Как отмечают в приложении, подсчитываться лайки не будут — отметки «нравится» будут отображаться напротив ников тех пользователей, кто их поставил.

Ранее в социальной сети появилась возможность создания авторами платной подписки. Это было создано для монетизации контента для помощи блогерам.

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