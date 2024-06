Лондон, 15 февраля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Британская группа White Lies поделилась новой композиций Blue Drift. Премьера работы состоялась во всех стриминговых сервисах вечером 14 февраля.

Скриншот YouTube White Lies

Новая песня группы выполнена в экспериментальном звучании прог-рока, что вызвало изумление у поклонников. Известно, что Blue Drift войдёт в новый альбом группы.

Напомним, что 18 февраля 2022 года состоится выход новой пластинки White Lies под названием As I Try Not To Fall Apart. Публикация предыдущего альбома британцев произошла в 2019 году.