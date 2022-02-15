Афины , , 20:04 — REGNUM Послание, которое греческий парламент призван направить сегодня, является посланием единства и национальной ответственности, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис в парламенте во время обсуждения законопроекта об укреплении оборонного щита страны 15 февраля.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

«Это первый случай, когда министерство обороны так быстро подготовило программы закупок систем вооружения, которые так важны. Не только потому, что это стало необходимым из-за провокаций соседей, но и для того, чтобы воспользоваться ситуацией. Это национальное решение с международной ориентацией», — сказал премьер-министр и добавил, что сегодня национальная делегация призвана уполномочить ответственных операторов завершить последние детали важных контрактов. Их основная часть касается французских фрегатов Bellhara, которые приходят, чтобы обновить костяк флота. Поверхность и дно наших морей полностью защищены. Новые фрегаты взаимодействуют с новыми истребителями Rafale и противолодочными вертолетами «Ромео», отметил он.

По словам Мицотакиса, эти варианты связаны также с одновременной поставкой сверхмощных торпед, в то время как новые фрегаты будут готовы принять еще четыре новых надводных корабля, всегда руководствуясь предложениями греческого военно-морского флота. «Другими словами, это согласованный и хорошо структурированный оперативный план, который распространяется на все три рода вооруженных сил», — добавил премьер-министр.