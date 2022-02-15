Бишкек, 15 февраля 2022, 20:01 — REGNUM Правительство Киргизии поручило Министерству внутренних дел взять на особый контроль расследование фактов вандализма на православных кладбищах. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов, передаёт пресс-служба кабинета министров республики.
Высокопоставленный чиновник отметил, что недавно он обсудил с епископом Бишкекским и киргизстанским Даниилом проблему участившихся в последнее время случаев вандализма.
«Правительство уделяет этому вопросу особое внимание и резко осуждает подобные противозаконные деяния. Местным органам власти поручено провести соответствующую работу на вверенных территориях. Районным властям выделены дополнительные средства на благоустройство и ограждение кладбищ», — подчеркнул он.
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