Бишкек, , 20:01 — REGNUM Правительство Киргизии поручило Министерству внутренних дел взять на особый контроль расследование фактов вандализма на православных кладбищах. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов, передаёт пресс-служба кабинета министров республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Высокопоставленный чиновник отметил, что недавно он обсудил с епископом Бишкекским и киргизстанским Даниилом проблему участившихся в последнее время случаев вандализма.

«Правительство уделяет этому вопросу особое внимание и резко осуждает подобные противозаконные деяния. Местным органам власти поручено провести соответствующую работу на вверенных территориях. Районным властям выделены дополнительные средства на благоустройство и ограждение кладбищ», — подчеркнул он.

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