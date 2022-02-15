Липецк, , 19:59 — REGNUM Проект Генерального плана Липецка до 2042 года после обсуждений отправили на корректировку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского совета депутатов.

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Основная стратегия развития Липецка, согласно Генплану, заключается в реновации существующих территорий, в том числе, СНТ и гаражных кооперативов, рассказал главный архитектор области Антон Болгов. В рамках обсуждения проекта прошло 16 встреч с горожанами, поступило более двух тысяч обращений. Больше всего возражений высказали владельцы участков в СНТ и гаражных кооперативах. К Генплану также было много вопросов у архитектурного сообщества.

После обсуждения с участием депутатов, представителей мэрии, областного управления архитектуры, общественников и горожан было решено, что Генплан на утверждение не пойдет.

«Хотелось бы поблагодарить липчан, кто принял участие в обсуждении Генплана. Генплан — это документ стратегического планирования, это возможность, но не обязанность. Только при наличии желания собственников у людей появляется возможность изменить территорию, которая будет предусмотрена Генпланом. Мы видим, что в данном проекте есть много ошибок. Работа не заканчивается. Все обращения, уточнения, ошибки и договоренности, которые мы достигли с людьми — мы будем выполнять», — прокомментировала мэр Липецка Евгения Уваркина.