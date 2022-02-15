Афины , , 19:56 — REGNUM Оппозиционная греческая партия KINAL проголосует за восемь соглашений о закупке новых вооружений (включая фрегаты Belharra, истребители Rafale и торпеды для подводных лодок), заявил глава парламентской группы партии Михалис Катринис во время пленарных дебатов 15 февраля.

В парламенте Греции Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας

Греция имеет законное право на оборону и безопасность, добавил Катринис. Однако он раскритиковал внешнюю политику правительства и его действия в отношении контрактов на вооружение, заявив, что оно должно было просить большего взамен.

Греция должна перестать быть «государством-клиентом», сказал Катринис, а как союзник должна быть «верной, но не принимаемой как должное».