Саратов, 15 февраля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В Саратове полицейские задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в нескольких ложных вызовах бригады скорой медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Скорая

Неизвестный 11 февраля позвонил в службу скорой помощи и заявил, что стал очевидцем происшествия, пострадал в котором 25-летний мужчина. Ему якобы срочно требуется госпитализация. Прибывшие по указанному адресу медики не обнаружили пострадавшего.

В отношении задержанного составлен административный протокол за заведомо ложный вызов экстренных служб. Мужчину также проверят на причастность к другим вымышленным вызовам медиков, передает «Интерфакс-Поволжье».

Ранее ИА REGNUM сообщало, 59-летней житель города Вольска умышленно оговорил сотрудника полиции. Именно так злоумышленник хотел отомстить стражу порядка за выявление факта административного правонарушения.

Читайте также: Жителя Саратовской области подозревают в заведомо ложном доносе