Москва, 15 февраля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Ребёнок популярного рэпера Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что не хочет, чтобы его отец занимался какой-либо деятельностью. Информацию об этом приводит «Телепрограмма» 15 февраля.

Gil Zetbase Тимати

По мнению двухлетнего Ратмира, деньги в семье должна зарабатывать его мама Анастасия Решетова. Подобное высказывание вызвало удивление у обоих родителей.

Напомним, что Тимати и Анастасия Решетова состояли в отношениях с 2014 по 2020 год. В 2019 году у пары родился ребёнок.