Ньюкасл, Великобритания, , 19:51 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ньюкасл» планирует подписать 28-летнего центрального защитника испанской «Севильи» и Олимпийской сборной Бразилии U23 Диего Карлоса Сантоса в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 15 февраля сообщило издание Marca.

Также сообщается, что «сороки» уже планировали подписать бразильца в прошедшее зимнее трансферное окно, но «красно-белые» отказались отпускать защитника.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также заинтересован в подписании центрального защитника «Лилля» и сборной Нидерландов Свена Ботмана, на которого также претендует «Милан».

В текущем сезоне Диего Карлос Сантос принял участие в 23-х матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Леванте» и «Осасуны».

Защитник выступает за «Севилью» с 1 июля 2019 года после перехода из французского «Нанта» за 15 миллионов евро. Трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро. Соглашение Сантоса с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.