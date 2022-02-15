Барселона, Испания, 15 февраля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. 20-летний испанский центральный полузащитник каталонской «Барселоны» Николас Гонсалес, как сообщает испанское издание Marca, входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Сити».

«Барселона»

Также сообщается, что в подписании Гонсалеса заинтересованы еще клубы из Английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что в приоритете «сине-гранатовых» — продление контрактов с Гави и Рональдом Араухо. Переговоры с Гонсалесом начнутся позже. Текущее соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Николас Гонсалес принял участие в двадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также футболист получил три желтые карточки.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского футболиста в 20 миллионов евро.