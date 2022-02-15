Афины , 15 февраля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Греция сталкивается с целым рядом беспрецедентных кризисов, заявил представитель правительства Яннис Эконому во время брифинга для прессы 14 февраля, говоря о «союзе ответственности» между обществом и правительством.

(сс)Mariagiannakopoulou1994 Янис Эконому

Эконому сказал, что сложилась очень неблагоприятная международная обстановка, в которой «последствия параллельных кризисов сказывались на Греции».

«Тот факт, что наша страна все еще справляется, объясняется тем, что проводимая нами политика позволяет нам приносить свои плоды обществу, чтобы оно могло противостоять кризису. Мы поддерживаем домашние хозяйства и предприятия. Все всегда может ухудшиться, как мы видели в 2015—2019 годах», — полагает Эконому.

Эконому подчеркнул, что у правительства есть как знания, так и план для того, чтобы преодолеть трудности. Он добавил, что инфляция достигла рекордных за 30 лет показателей, и уточнил, что правительство выделило более 43 миллиардов евро на укрепление национальной системы здравоохранения и поддержку бизнеса и безработных, предлагая гарантии того, что такие меры будут продолжаться до тех пор, пока длится кризис.

Он также сослался на государственную политику поддержки фермеров, такую как покрытие на 80% увеличения стоимости электроэнергии и снижение НДС с 13% до 6%, добавив, что фермерам было предоставлено 300 миллионов евро на их поддержку.

Представитель правительства также подчеркнул, что реальные доходы домашних хозяйств выросли на 4,7%, сослался на данные, свидетельствующие о снижении безработицы, и отметил, что Греция становится мировым лидером по инвестициям, и цель состоит в том, чтобы создать 180 тысяч рабочих мест.

Он также упомянул о «союзе ответственности» между правительством и народом: «за последнее десятилетие мы научились не доверять никому, кто предлагает волшебные решения».