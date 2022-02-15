Воронеж, 15 февраля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении заместителя председателя Воронежской городской думы, сообщила 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт. Дело возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Согласно предварительным данным следствия, вице-спикер гордумы подозревается в том, что в 2018 году получил от директора коммерческой фирмы, выполнявшей работы по строительству социального объекта в Грибановском районе Воронежской области, 9 млн 200 тысяч рублей за обещание оказать содействие в своевременной приемке и оплате работ, при этом такими полномочиями он не обладал.

«Полученными мошенническим путем денежными средствами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению», — уточнили в СК.

В настоящее время вице-спикер гордумы задержан, он уже допрошен следователем, свою вину он признал. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация об оперативных действиях в отношении руководителя регионального учреждения «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области», заместителя председателя Воронежской городской думы Алексея Пинигина.

Ранее в полномочия первого заместителя председателя городской думы и депутата гордумы сложил Александр Провоторов, в отношении него суд уже рассматривает уголовное дело о мошенничестве.