Киров, 15 февраля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. До 1 июня 2022 года в каждом районе Кирова должны появиться площадки для выгула собак. Соответствующее решение вынес суд по иску Кировского межрайонного природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

Выгул собак

В ходе проверки выполнения администрацией Кирова Федерального закона РФ «Об ответственном обращении с животными», которую провела Кировская межрайонная природоохранная прокуратура, были выявлены нарушения требований законодательства при выгуле животных на территории города.

В частности, только в Кирове зарегистрировано около 20 тыс. собак, при этом по итогам 2021 года в управление ветеринарии Кировской области поступило более 200 сообщений о нападении и укусах животных.

В настоящее время в Кирове оборудованы лишь две площадки для выгула собак.

До указанного в решении суда срока администрация города должна определить территории в Первомайском, Октябрьском, Ленинском и Нововятском районах и создать площадки для выгула домашних животных.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2021 года прокуратура указывала председателю правительства Кировской области на недостаточность мер по заключению контрактов на отлов безнадзорных животных. Контракты на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев заключаются с организациями, у которых отсутствуют необходимые для нормального содержания животных условия, сам отлов осуществляется с существенными нарушениями требований действующего законодательства. Также надзорный орган заявил об отсутствии в регионе приютов для безнадзорных животных, отвечающих требованиям действующего законодательства.