Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Рэп-исполнитель Винс Стэйплс и продюсер Mustard (Дижон Исайя Макфарлейн) выпустили совместный сингл MAGIC. Премьера композиции состоялась на всех музыкальных платформах вечером 14 февраля.

Винс Стэйплс Скриншот YouTube

Песня выполнена в классическом звучании Западного побережья, привычном для творчества рэпера. Ожидается, что работа войдёт в будущий мини-альбом Винса Стэйплса.

Ранее Винс Стэйплс анонсировал новый мини-альбом. Выход проекта запланирован на 2022 год.

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