Буэнос-Айрес, , 19:39 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник «Ривер Плейта» и Олимпийской сборной Колумбии по футболу Хорхе Карраскаль сегодня, 15 февраля, прибудет в Россию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в московский ЦСКА.

ЦСКА

Как сообщает журналист Хуан Патрисио Балби в своем Twitter-аккаунте, Карраскаль станет игроком «красно-синих» на текущей неделе.

Ранее сообщалось, что Хорхе Карраскаль проведет за ЦСКА вторую половину сезона на правах аренды. Аренда обойдет московскому клубу в 300 тысяч евро. ЦСКА будет обязан выкупить колумбийца, если футболист проведет 50% матчей в чемпионате России.

В прошлом сезоне аргентинской Суперлиги 2021 Хорхе Карраскаль принял участие в 21-м матче чемпионата, в котором отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Ривер Плейт» Карраскаль выступает с 1 января 2020 года после перехода из украинского клуба «Карпаты» за 2,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с аргентинским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает Карраскаля в 6,2 миллиона евро.