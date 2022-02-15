Воронеж, , 19:43 — REGNUM В России в сфере строительства не хватает кадров на всех уровнях — от рабочих до квалифицированных специалистов. Такое мнение высказал сотрудник одного из российских архитектурных бюро в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

На стройке (сс) Guilherme Cunha

«Рабочие руки нужны. Набирать местных не получается. Сейчас сильный кадровый голод во всех отраслях, а нехватка работников ощущалась и раньше. При этом повышение зарплат всё равно не покроет дефицит кадров местными людьми. Нужно, конечно, заманивать к нам всех — прежде всего, грамотных специалистов, знающих и профессиональных в разных областях деятельности. А запретами ничего не решить».

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава НОСТРОЙ Антон Глушков ранее заявил, что дефицит иностранной рабочей силы в сфере строительства в России составляет от 1,5 млн до 2 млн человек.

Также стало известно, что 120 тысяч граждан Таджикистана, которым в 2021 году МВД запретило въезд в Российскую Федерацию за «незначительные нарушения», получили амнистию и снова смогут вернуться на работу в РФ. Это решение в России встретили волной критики. Среди аргументов против «миграционной амнистии» — громкое убийство и разбойное нападение в Подмосковье и рост числа преступлений, совершённых иностранцами.

Однако сотрудники строительной отрасли не считают каждого рабочего-иностранца потенциальным преступником. Полное пресечение потока мигрантов, считает специалист, не будет эффективным решением проблемы с преступностью.

«А что касается криминала — здесь с больной головы на здоровую перекладывают. Надо заниматься профилактикой и отслеживанием преступников, а не закрывать вход для всех. Они же к нам не от хорошей жизни едут. Главный вопрос в том, чтобы выстроить работу с отсечением криминала, а не борьба с очевидной реальностью, когда не хватает рук».

При этом собеседник агентства отметил, что в строительной отрасли иностранцы задействованы не только в качестве неквалифицированной рабочей силы, и это также нужно учитывать.

«Кадровый голод очевиден и в проектировании. Пока в нём нет такого массового набора иностранцев, но, очевидно, это временно. Считать ли украинцев или белорусов иностранцами? Если да, то они и так вовсю работают в проектировании, так что факт налицо. Из Азии есть специалисты, но гораздо меньше — например, из Казахстана и Туркмении. Но тенденция ясна — их будет становиться больше».