«Запретами ничего не решить» — мнение о ситуации с мигрантами
Воронеж, 15 февраля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В России в сфере строительства не хватает кадров на всех уровнях — от рабочих до квалифицированных специалистов. Такое мнение высказал сотрудник одного из российских архитектурных бюро в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Как уже сообщало ИА REGNUM, глава НОСТРОЙ Антон Глушков ранее заявил, что дефицит иностранной рабочей силы в сфере строительства в России составляет от 1,5 млн до 2 млн человек.
Также стало известно, что 120 тысяч граждан Таджикистана, которым в 2021 году МВД запретило въезд в Российскую Федерацию за «незначительные нарушения», получили амнистию и снова смогут вернуться на работу в РФ. Это решение в России встретили волной критики. Среди аргументов против «миграционной амнистии» — громкое убийство и разбойное нападение в Подмосковье и рост числа преступлений, совершённых иностранцами.
Однако сотрудники строительной отрасли не считают каждого рабочего-иностранца потенциальным преступником. Полное пресечение потока мигрантов, считает специалист, не будет эффективным решением проблемы с преступностью.
При этом собеседник агентства отметил, что в строительной отрасли иностранцы задействованы не только в качестве неквалифицированной рабочей силы, и это также нужно учитывать.