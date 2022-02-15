Лос-Анджелес, США, , 19:55 — REGNUM Американский продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) стал героем новой рекламы наушников Beats. Информацию об этом сообщил портал Digger 15 февраля.

Dr. Dre Jason Persse

В рекламном ролике музыкант предстаёт в образе экскурсовода по Лос-Анджелесу (США), где происходили знаковые события его жизни. Вместе с Dr. Dre в съёмках рекламы приняли участие Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший), Roddy Ricch (Родрик Уэйн Мур-младший), Серена Уильямс и другие знаменитости.

Напомним, что 14 февраля 2022 года в Лос-Анджелесе (США) состоялся Супербоул-2022. Dr. Dre стал одним из хедлайнеров концерта в перерыве спортивного события.

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