Манчестер, Великобритания, , 19:26 — REGNUM 28-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба не спешит решать свое будущее. Футболист не согласовал контракт ни с одним клубом, а окончательное решение по предложенному «манкунианцами» контракту, сделанного в июле прошлого года, еще не было принято.

Поль Погба Manutd.com

В текущем сезоне Поль Погба принял участие лишь в шестнадцати матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Бернли» и семью результативными передачами. Большую часть сезона француз пропустил из-за травмы паха.

За «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выступает с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Текущее соглашение Погба с клубом Английской Премьер-лиги рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Погба хочет бесплатно вернуть «Ювентус». Также на француза претендует мадридский «Реал», готовый предложить футболисту долгосрочный контракт.