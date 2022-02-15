Скопье, 15 февраля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Группа афганских беженцев 15 февраля покинула территорию Северной Македонии и направилась в Канаду, сообщили в правительстве Северной Македонии.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

Вылетевшие 35 граждан Афганистана — бывшие сотрудники отделения международной организации «Открытое государственное партнерство» в Афганистане и члены их семей.

В Скопье подчеркнули, что «службы правительства, МВД, МИД и Красного креста, как и прежде, продолжают оказывать афганским гражданам в Скопье полную поддержку» до заполнения необходимой документации и отправки беженцев в страны назначения.

Страны Западных Балкан приняли несколько тысяч беженцев из Афганистана по предложению США, давших гарантии эвакуации из Афганистана сотрудникам своих компаний и международных организаций. В дальнейшем бремя помощи афганским беженцам было отчасти распределено между несколькими странами-представительницами коллективного Запада.