Йошкар-Ола, 15 февраля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Падение уровня воды в озере Морской Глаз от первоначального уровня в настоящее время составляет 32,59 метра. Об этом сообщает молодежное экодвижение Марий Эл «Розовый одуванчик» на своей странице в социальной сети.

Пресс-служба минприроды Марий Эл Морской глаз летом

В минувшие выходные дни на территории озера «Морской Глаз» побывала экспедиция с участием представителей Молодежного клуба РГО (Русского географического общества) в Волгатехе, геодезисты-землеустроители компаний «Сириус» и ООО «Землеустройство».

Только за предыдущую неделю уровень воды в озере упал еще на 0,5 метра.

Экоактивисты отмечают, что рассматривали версию о падении уровня воды в «Морском глазе» до уровня озера Пужан-ер, которое находится в 1,5 км от него, у деревни Шерембал. Однако выяснилось, что уровень озер был ранее примерно сопоставим, а сейчас «Морской глаз» ниже «Пужан-ера», максимальная глубина которого оценивается в 17 метров.

Также экологи обратили внимание на то, что граждане игнорируют предупреждения об опасности подхода к нестабильному озеру.

«Несмотря на то, что на озере есть таблички «Проход закрыт» и «Проход запрещен», толпы людей с детьми, на скользкой подошве подходят близко к обрыву, поднимают детей на руки и сажают себе на плечи, чтобы они лучше разглядели «головокружительный» провал», — отмечают в организации, добавляя, что альпинисты-любители игнорируют опасность и ищут любую возможность спустится на лед.

Озеро «Морской глаз» расположено около деревни Шарибоксад в Волжском районе республики. Водоем представляет собой карстовый провал, которых множество на Сотнурской возвышенности. По одной из версий, провал образовался около 20 тыс. лет назад, а потом заполнился водой. Берега озера образуют практически идеальный круг, а вода, наполняющая 30−40-метровую воронку, ярко изумрудного цвета. Это жемчужина республики, точка притяжения не только для местных жителей, но и для исследователей уникальных природных памятников со всей России.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс обмеления озера местные жители начали замечать еще в 2013 году, весной 2014 года вода в озере опустилась на 2 метра, затем на 5−6 метров, а к июню 2014 года — уровень воды снизился на 12 метров от уровня 2013 года. Причем местные жители отмечали, что вода стала невероятно грязной, купаться в озере перестали. К 2016 году уровень воды «Морского глаза» почти восстановился. В 2022 году падение уровня воды в озере впервые превысило 30 метров.

Неделей ранее минприроды Марий Эл призывало ограничить доступ к объекту для предотвращения возможного несчастного случая, связанного с падением на дно карстового провала.

В министерстве полагают, что причиной обмеления одного из красивейших озер республики стало нарушение баланса между объемом поступающей в него воды и количеством воды, которая уходит из водоема.

Также причиной могла стать активизация карстового процесса, когда подземные воды размывают известняковую толщу, что приводит к образованию новых пустот и трещин на дне и по бортам воронки, в результате объем вытекаемой воды увеличивается.