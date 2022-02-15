Киев, 15 февраля 2022, 19:20 — REGNUM Интернет-пользователи на Украине столкнулись с проблемами при попытке зайти на некоторые сайты, в том числе «Приватбанка», «Ощадбанка», сообщает 15 февраля телеграм-канал «Политика страны».
Так, с ноутбука не удаётся войти в систему платежей Приват24, есть проблемы и с загрузкой через телефон. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга сказал:
Также не удаётся зайти на сайт украинского минобороны.
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