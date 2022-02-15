Киев, 15 февраля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Интернет-пользователи на Украине столкнулись с проблемами при попытке зайти на некоторые сайты, в том числе «Приватбанка», «Ощадбанка», сообщает 15 февраля телеграм-канал «Политика страны».

Marcelo Graciolli Нет интернета

Так, с ноутбука не удаётся войти в систему платежей Приват24, есть проблемы и с загрузкой через телефон. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга сказал:

«Действительно, возникли временные сложности в работе Приват24, есть проблемы в авторизации клиентов. Над ними уже работают наши специалисты. Мы надеемся, что они оперативно восстановят работу сервисов. Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда всё проясним».

Также не удаётся зайти на сайт украинского минобороны.